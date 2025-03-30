Batman’da Motosiklet Devrildi, 1 Ölü, 1 Yaralı

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde bayramlaşmaya giden 2 kişinin motosikleti devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

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Batman’da Motosiklet Devrildi, 1 Ölü, 1 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Öğütlü köyü mevkisinde İncirli köyüne bayramlaşmaya gitmekte olan 35 yaşındaki Sadık Donat’ın kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü Sadık Donat yaralanırken, arkasında bulunan 46 yaşındaki İshan Nülifer olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden İshan Nülifer’in cenazesi ise otopsi için morga götürüldü.

Kaynak: İHA

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Batman Trafik kazası Motosiklet
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