Batman’da Hırsızlık Şüphelisi Kadına Ev Hapsi

Batman’da bir evde meydana gelen hırsızlık olayının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti.

Yapılan araştırmalar sonucunda, olayın şüphelisi olduğu belirlenen bir kadın aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör ve 15 fişek ile birlikte, 8 tam altın, 11 yarım altın, 25 çeyrek altın, 1 çift küpe, 1 altın yüzük, ucunda çeyrek altın bulunan kelepçeli bir bileklik, mavi renkli ucunda çeyrek altın olan bir bileklik ve 66 santimetre uzunluğunda ucunda yarım altın bulunan bir zincir kolye ele geçirildi.

Tabancanın evde bulunan başka bir kişiye ait olduğu tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede, bakıma muhtaç bir çocuğu olduğu gerekçesiyle ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Kaynak: DHA