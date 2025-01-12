Batman’da Hırsızlık Şüphelisi Kadına Ev Hapsi

Batman’da bir evden hırsızlık yaptığı tespit edilen kadın, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 15 fişek, 8 tam altın, 11 yarım altın, 25 çeyrek altın, çift küpe, altın yüzük, 2 bileklik ve zincir kolye ele geçirildi.

Son Güncelleme:
Batman’da Hırsızlık Şüphelisi Kadına Ev Hapsi

Batman’da bir evde meydana gelen hırsızlık olayının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti.

Yapılan araştırmalar sonucunda, olayın şüphelisi olduğu belirlenen bir kadın aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör ve 15 fişek ile birlikte, 8 tam altın, 11 yarım altın, 25 çeyrek altın, 1 çift küpe, 1 altın yüzük, ucunda çeyrek altın bulunan kelepçeli bir bileklik, mavi renkli ucunda çeyrek altın olan bir bileklik ve 66 santimetre uzunluğunda ucunda yarım altın bulunan bir zincir kolye ele geçirildi.

Tabancanın evde bulunan başka bir kişiye ait olduğu tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede, bakıma muhtaç bir çocuğu olduğu gerekçesiyle ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
TIR’da 50 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi: 10 Tutuklama 50 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi, 10 Tutuklama
Muğla'da Korkutan Kaza: Mermer Blok Taşıyan TIR’ın Dorsesi Karayoluna Devrildi Mermer Blok Taşıyan TIR’ın Dorsesi Karayoluna Devrildi
Şefler Pişiyi Böyle Hazırlıyor ve Asla Pişi Yağ Çekmiyor: Çıtır Çıtır Oluyor Şefler Pişiyi Böyle Hazırlıyor ve Asla Pişi Yağ Çekmiyor: Çıtır Çıtır Oluyor
Kimsenin Bilmediği Küçük Dokunuş : Keki Lezzetlendiren Tüyo Kimsenin Bilmediği Küçük Dokunuş : Keki Lezzetlendiren Tüyo