Batman’da 5 Günlük Eylem Yasağı

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’nın eylem çağrıları nedeniyle kent genelinde 5 gün süreyle her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığını bildirdi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“PKK/KCK terör örgütünün çağrıları dahilinde 9 Ekim tarihi bahane gösterilerek, bu tarihten itibaren ilimizdeki teröre müzahir yapıların yaygın illegal eylemler yapılabileceği, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici, kışkırtıcı eylemlerin gerçekleştirilebileceği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü hedef alan müessif olayların yoğunluk kazanabileceği, kamu düzeni ve güvenliğinin ciddi şekilde bozulabileceği mütalaa edilmiştir. Bu itibarla, halkımızın huzurunun sağlanması ve yukarıda belirtilen tehdit ve risklerin ortadan kaldırılması maksadıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince ilimiz mülki sınırları içerisinde aşağıdaki tedbirlerin alınması Valiliğimizce uygun görülmüştür. 9 Ekim tarihi bahane gösterilmek suretiyle PKK/KCK terör örgütünün çağrıları kapsamında yapıldığı değerlendirilen diğer eylemleri de kapsayacak şekilde, açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma gibi her türlü eylem, 9 Ekim 2024 günü saat 00:01'den 13 Ekim 2024 günü saat 23:59’a kadar 5 gün süreyle yasaklanmıştır.”

Kaynak: ANKA