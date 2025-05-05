Batman'da 30 Suçtan Aranan Firari Şahıs Yakalandı

Batman'da hakkında 30 ayrı suç kaydı bulunan ve 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Batman'da 30 Suçtan Aranan Firari Şahıs Yakalandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, "yankesicilik ve hırsızlık" suçlarından 30 suç kaydından 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan D.G. isimli kişinin yakalanması için çalışma gerçekleştirdi.

3 aylık çalışma sonucu kadının saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kadını saklandığı yerde yakaladı. D.G. adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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