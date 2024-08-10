Batı Karadeniz İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji, Karadeniz Bölgesi için uyarılarda bulundu. Karadeniz’in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Batı Karadeniz İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son tahminlere göre, bugün Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji, bugün öğle saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri ile Bolu’nun kuzey kesimleri Kastamonu’nun batısı ve güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Açıklamada, anı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına yaşanabileceği, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kuvvetli yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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