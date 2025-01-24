Başkentte Yağmur Sonrası Kaza
Ankara’da etkili olan yağış kazaya neden oldu. Yağmur sonrası kayganlaşan yolda ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak başka bir araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.
Ankara’nın Sincan ilçesi Yenikent keresteciler yolunda öğle saatlerinde kaza meydana geldi.
YARALANAN OLMADI
Hafif yağan yağmur sonrası aynı istikamette ilerleyen panelvan aracın sağından geçmek isteyen otomobil sürücüsü, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu panelvana çarptı.
Kimsenin yaralanmadığı kaza, arkadan gelen başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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