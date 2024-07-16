Başkent Oto Sanayi'de Yangın Paniği: Araçları İçin Alevlerin Arasına Daldı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Başkent Oto Sanayi Sitesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında dükkanı etkilenen esnaf, işyerlerinin kapısını kırıp kepenkleri keserek alevlerin arasına daldı.
Edinilen bilgiye göre, Başkent Oto Sanayi Sitesi 1754. Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla dükkanlarının kapısını çekiçle kıran esnaf alevlerin arasına dalarak içerdeki araçları çıkardı. Ankara'nın birçok noktasından görülen ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler çalışma başlatıldı.
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