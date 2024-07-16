Başkent Oto Sanayi'de Yangın Paniği: Araçları İçin Alevlerin Arasına Daldı

Edinilen bilgiye göre, Başkent Oto Sanayi Sitesi 1754. Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla dükkanlarının kapısını çekiçle kıran esnaf alevlerin arasına dalarak içerdeki araçları çıkardı. Ankara'nın birçok noktasından görülen ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler çalışma başlatıldı.