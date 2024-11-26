Başkent Beyaza Büründü

Ankara’da 2 gündür aralıklarla devam kar, gece de etkili oldu. kuzey ilçelerinde kar yağışı gece saatlerinde etkisini sürdürdü.

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Başkent Beyaza Büründü

Ankara’da 2 gün önce başlayan ve belirli aralıklarla yağmaya devam eden kar, gece saatlerinde başkentin kuzeyinde etkili oldu. Park halindeki araçlar başta olmak üzere, parklar, ağaçlar ve yollar karla kaplandı.

Başkent Beyaza Büründü - Resim : 1

Kar yağışı sırasında belediye ekipleri yolları tuzlama çalışması yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilerde ise kar yağışının sabaha kadar süreceği bildirildi.

Başkent Beyaza Büründü - Resim : 2

Kaynak: İHA

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