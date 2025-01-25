Bartın’da Motosikletin Yaya Çarptığı Anlar Kamerada

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Runa Mahallesi Hendekyanı Caddesi'nde meydana geldi. Marketten alışveriş yaptıktan sonra karşıya geçmeye çalışan F.G.'ye, Ö.K. yönetimindeki 74 ABP 517 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan F.G. için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan F.G., Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre, F.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya karışan motosiklet sürücüsü Ö.K. polis tarafından gözaltına alınırken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA