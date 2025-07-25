Bandırma’da Şok Baskın: 17 Aranan Suçlu Tek Tek Yakalandı!

Bandırma’da polisin düzenlediği operasyonda 17 aranan şüpheli yakalandı; aralarında dolandırıcılık ve kasten yaralama suçluları da var.

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Bandırma’da Şok Baskın: 17 Aranan Suçlu Tek Tek Yakalandı!
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 17 kişi yakalandı. Operasyon, ilçede asayişi sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak dikkat çekti.

Yakalanan şüpheliler arasında; “Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma” suçundan aranırken ifadeye çağrılan E.G. (48), “Dolandırıcılık” suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.D. (34), “Kasten Yaralama” suçundan aranan A.G. (41), “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma” suçundan G.K. (57), “Mal Beyanına Muhalefet” suçundan H.D. (36) ve B.F.D. (36) ile S.T. (37), “Dolandırıcılık” suçundan S.A. (21), “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan F.Ç. (38), “Uyuşturucu Madde Kullanımı” suçundan G.A. (30) ve F.A. (25), “Tehdit” suçundan Z.C. (36), “Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet” suçundan A.E. (37), “Borçlunun Ödeme Şartını İhlal” suçundan 3 ay hapis cezası bulunan M.Y. (40), “Dolandırıcılık” suçundan M.Y. (48) ve Y.M. (41), “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a Muhalefet” suçundan 3 gün hapis cezası bulunan Y.Ş. (50) yer alıyor.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, kamu düzenini korumak ve suçluları adalete teslim etmek için operasyonların aralıksız devam edeceğini duyurdu.

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Kaynak: İHA

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