Bandırma-Gönen Karayolunda Feci Kaza! TIR ile Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 1 Yaralı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde Bandırma karayolu üzerinde otomobil TIR’a arkadan çarptı. Feci trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırdı.
Balıkesir’in Bandırma karayolu üzerindeki Gönen Tuzakçı Kırsal Mahallesi civarında TIR ile otomobil çarpıştı. Otomobil, önünde seyir halinde olan TIR’a arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Recep Çalışkan, Erkan Çakırcalı, İdris Mandacı hayatını kaybederken Neslihan D. yaralı olarak olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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