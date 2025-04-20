Balkonda Unutulan Sigara Az Daha Evi Yakıyordu
Bursa'da balkonda yanık unutulan sigaradan çıkan yangın evin balkonunu küle çevirdi. İtfaiye ekiplerinin zamanında yaptığı müdahale sayesinde yangının evin tamamını kaplamasının önüne geçildi.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, balkondan içeri giren vatandaş, yaktığı sigarasını rafta unuttu.
Rafta bulunan kağıtların bir anda tutuşmasıyla balkon alevler içinde kaldı. Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürerek yangını kontrol altına aldı.
Ekiplerin zamanında müdahalesiyle balkonda başlayan yangın, büyüyerek eve yayılmadan önce söndürülmüş oldu. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.
Kaynak: İHA