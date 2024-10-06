Balıkesir'e Turist Akını! Sahiller Doldu

Kuzey Ege'de, ekim ayına girilmesine karşın hava sıcaklıkları 30 dereceyi gösteriyor. Fırsattan yararlanan yerli ve yabancı turistler Balıkesir sahillerini dolduruyor.

Ören sahilinde denize giren Ömer Elalmış, "Ören'de sezon daha bitmedi. Arkadaşlarla devam ediyoruz. Suyumuz hala sıcak. Gördüğünüz gibi berrak. Yani sezon daha bitmedi" diye konuştu.

Kazakistanlı Nurlan Khamıtzuanon da "Kazakistan'dan geldim. Türkiye çok güzel. Burada deniz çok güzel. İnsanlar da çok iyi" dedi. Emekli öğretmen Nuri Arslanbey ise "İklim değişikliği nedeniyle şu anda plajda birçok insan var. Deniz harika. Tüm Türkiye'yi ve yabancı ülkelerdeki kişileri Burhaniye'mize bekliyoruz. "Saklı Cennet" deniyor. Gerçekten saklı Cennet" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA