Balıkesir'deki Palet Atölyesinde Büyük Yangın

Balıkesir'deki bir palet atölyesinde gece saatlerinde çıkan büyük yangın sabaha karşı söndürüldü. İş yerinin bahçesindeki 5 küçükbaş hayvan ile yaklaşık 20 tavuk öldü.

Balıkesir'deki Palet Atölyesinde Büyük Yangın

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Halalca Mahallesi'ndeki palet atölyesinde gece henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istemesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

SABAHA KARŞI SÖNDÜRÜLDÜ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ile Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 16 personel, alevlere 6 itfaiye aracı, 2 su ikmal aracı, bir arazöz ve bir iş makinesiyle müdahale etti. Atölye ve bahçesinde etkili olan yangını uzun uğraşlar sonucu sabaha karşı söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Bahçedeki 2 keçi, 3 oğlak ve yaklaşık 20 tavuğun öldüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA

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