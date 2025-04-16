Balıkesir'de Trafik Polislerinden Sıkı Denetim

Balıkesir Gönen'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen trafik uygulamalarında çok sayıda araç ve motosiklet denetlendi.

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Balıkesir'de Trafik Polislerinden Sıkı Denetim

Balıkesir'in Gönen ilçesi genelinde 10.00-11.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde toplam 46 araç ve motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde çeşitli kural ihlalleri tespit edilirken, 12 araca işlem uygulandığı bildirildi.

Trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla denetimlerin aralıklarla devam edeceği belirtildi.

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Kaynak: İHA

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Balıkesir Trafik
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