Balıkesir’de Korkunç Kaza, Karşıya Geçmek İsteyen Kadın Ağır Yaralandı

Kaza, Edremit ilçesi Güre Cumhuriyet Mahallesi Cemevi bölgesinde E-87 Karayolu üzerinde saat 15.00 sıralarında yaşandı.

Alınan bilgiye göre, C.S. kontrolündeki Fiat Tofaş marka 17 FE 4963 plakalı otomobil, yaya geçidi bulunmayan bir noktada karşıya geçmeye çalışan İ.M.'ye (92) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve baş bölgesinden ağır yaralanan İ.M., olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA