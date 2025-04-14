Balıkesir'de Kablo Hırsızlığı Yapan 3 Kişi Tutuklandı

Balıkesir'de işyerlerinden bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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Balıkesir'de Kablo Hırsızlığı Yapan 3 Kişi Tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi’nde bazı işyerlerinden bakır kablo hırsızlığı yapıldığı yönünde gelen ihbar sonrası Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip sonucunda, 3 ayrı işyerinden piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan bakır kabloların çalındığı tespit edildi.

Olayla ilgili olarak Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda G.S., S.Ş. ve S.D. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan zanlılar cezaevine gönderilirken, ele geçirilen bakır kablolar ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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