Balıkesir’de İki Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı

Balıkesir'in Balya ilçesinde, iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

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Balıkesir’de İki Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı

Balıkesir'in Balya ilçesinde M.A.Ö (32) idaresindeki Almanya plakalı minibüs, Balya-Yenice kara yolunun Havutbaşı Mahallesi yakınlarında, A.S. (52) kontrolündeki 55 KK 860 plakalı, işçileri taşıyan minibüsle çarpıştı.

Kazada, sürücü A.S. ile aynı araçtaki A.U. (49), Z.R. (43), M.R. (28), O.Ç. (46) ve M.O. (59) yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balya ve Balıkesir'deki devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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