Balıkesir’de İki Ayrı Araç Yangını: Seyir Halindeyken Birden Alev Aldılar

Balıkesir'de ilk yangın, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldi. E.Ö.’ye ait 35 BUM XXX plakalı aracın motor kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı durdururken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Bir diğer yangın ise Katipzade Osman Bey Sokak’ta gerçekleşti. Hareket halindeki 07 ADP XXX plakalı aracın motor kısmından alevler yükseldi. Burhaniye Grup Amirliği personeli, olaya hızlı müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangınlarda araçlarda maddi hasar oluşurken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangınların çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA