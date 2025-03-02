Balıkesir'de 994 Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 994 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, bir kişi de tutuklandı.
Balıkesir'de Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde İ.Ç. isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Aramada, uyuşturucu etkisi bulunan 994 adet sentetik ecza hapı bulundu.
Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli, İ.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkeme tarafından tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA