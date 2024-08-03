Balıkesir Büyükşehir, 35 Bin Kişilik Aşure Dağıttı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla şehrin dört bir yanında aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Zağnos Paşa Camisi’nde son bulan dağıtıma toplamda 35 bin kişi katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının bereketini şehrin dört bir yanında gerçekleştirdiği aşure dağıtımıyla vatandaşlara yaşattı. Başta kırsal mahalleler olmak üzere Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından düzenlenen hayırlar, Karesi ilçesinde bulunan Zağnos Paşa Camisi Meydanı’nda son buldu. Muharrem Ayının 10’uncu günü olan Aşure Günü’nden bu yana Büyükşehir Belediyesi, toplamda 35 bin kişilik aşure dağıtımı yaptı.

Kaynak: ANKA