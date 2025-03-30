Balıkçı Teknesinden 1 Ton Kaçak Bal Çıktı

Samsun'da bir ihbar üzerine operasyon düzenlenen balıkçı teknesinde 1 ton 240 kilogram kaçak bal ele geçirildi.

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Balıkçı Teknesinden 1 Ton Kaçak Bal Çıktı

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün taşıdığı ihbarını aldıkları balıkçı teknesine Yakakent açıklarında operasyon düzenledi.

Ekipler, teknede yaptıkları aramada 1 ton 240 kilogram kaçak bal, 60 paket kaçak sigara, 15 kilogram bandrolsuz çikolata, 2 kaçak elektronik ses sistemi tespit edilip el konuldu.

Yakalanan kaçak ürünler nedeniyle gemi sahibine 600 bin lira tutarında idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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