Balık Tutarken Akıntıya Kapıldı!

Hakkari'de kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Geçimli köyü yakınlarında öğle saatlerinde balık avlamak için Zap Suyu’na giden genç, dengesini kaybederek suya düştükten sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden köy sakinleri, hemen sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerin ve köy gençlerinin saatler süren arama çalışması sonucu Yeşil'in cansız bedeni düştüğü yerden 50 metre uzaklıkta bulundu. Yeşil'in cenazesi otopsi işlemleri için hastaneye kaldırılırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yetkililer, Zap Suyu’nun bu tür olaylar için tehlikeli olduğunu belirterek, bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA