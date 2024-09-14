Balayı Dönüşü Feci Kaza! Genç Çifti Ölüm Ayırdı

Denizli’de düğün sonrası gittikleri balayından dönerken kaza yapan genç çifti ölüm ayırdı. Kazada damat İbrahim Aday hayatını kaybederken, gelin Ezgi Aday yaralı olarak kurtarıldı.

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Balayı Dönüşü Feci Kaza! Genç Çifti Ölüm Ayırdı

Hafta sonu dünya evine giren Denizlili genç çift, balayı dönüşü kaza yaptı. Meydana gelen kazada damat hayatını kaybederken gelin yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, Muğla ile Denizli Karayolunda Gazeller Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafta sonu görkemli bir düğünle dünya evine giren genç çift, düğün sonrası gittikleri balayı dönüşünde Muğla ile Denizli Karayolunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraş sonucunda çıkartılan gelin Ezgi Aday (20) sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleler yapılan genç geline ambulans ile hastaneye sevk edildi. Meydana gelen üzücü kazada damat İbrahim Aday (21) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Balayı Dönüşü Feci Kaza! Genç Çifti Ölüm Ayırdı - Resim : 1

DAMAT HAYATINI KAYBETTİ

Genç çiftin geçirdiği kaza sonrasında hastaneye sevk edilen gelin Ezgi Aday’ın hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. Diğer taraftan olay yerinde damat İbrahim Aday'ın hayatını kaybetmesi bütün sevenlerini derinden üzdü. Hayatını kaybeden İbrahim Aday’ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adlı Tıp Morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Balayı Dönüşü Feci Kaza! Genç Çifti Ölüm Ayırdı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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