Baklava Fiyatlarına Denetim: 'Halk Yiyemez Duruma Geldi'

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, baklava fiyatlarındaki fahiş artışları kontrol altına almak için kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Gaziantep’in ünlü baklavası, artan maliyetler ve yüksek fiyatlar nedeniyle halk için lüks bir tatlı haline geldi. Bu kapsamda yapılan denetimlerle hem halkın hem de turistlerin baklavaya daha kolay erişebilmesi amaçlandı. Denetimlere, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Arkın Bereketoğlu da katıldı ve baklava fiyatlarının düşürülmesi konusunda işletmelere uyarılarda bulundu.

Denetimler sırasında yapılan maliyet hesaplamaları, baklavanın gerçek maliyetini ortaya koydu. Başkan Yardımcısı Bereketoğlu, “Boz fıstık içini, yaptığımız sıkı denetimlerle bin 600 liradan 800 liraya düşürdük. Hesaplamalarımıza göre baklavanın maliyeti 276 lira. Üzerine 200 lira işçilik ekledik ve toplamda 476 lira çıktı. Ancak fiyatlar hala düşmedi. İşletmelerden, halkın da bir dilim de olsa baklava alabilmesi için fiyatları düşürmelerini bekliyoruz” dedi.

"HALK BAKLAVA YİYEMEZ DURUMA GELDİ"

Başkan Yardımcısı Arkın Bereketoğlu, denetimler sırasında yaptığı açıklamada Gaziantep’te yaşayan insanların artık kendi evlerinde bile baklava yiyemez hale geldiklerini vurguladı. Bereketoğlu, “Eskiden şehir dışına çıkarken bir tepsi baklava ve birkaç kutu fıstık alırdık. Şimdi insanlar hediye bile götüremiyor, kendisi de yiyemez duruma geldi. Bu durumun önüne geçmek için fiyatların makul seviyelere çekilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Başkan Yardımcısı Bereketoğlu, baklavanın Gaziantep’in simgesi olduğunu ve şehre gelen turistlerin de bu lezzeti uygun fiyatlarla tatmasını istediklerini kaydederek, “Biraz karımızdan feragat ederek şehrimize, turistlerimize de daha ucuz baklava sunmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

DENETİMLER SÜRECEK

Baklava işletmeleri, yapılan denetimlerde halk sağlığı açısından kapsamlı bir incelemeden geçirildi. Arkın Bereketoğlu, bu denetimlerin sadece fiyat kontrolü ile sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda ürün kalitesi ve hijyen standartlarının da sıkı bir şekilde denetlemeye devam edeceklerini söyledi.