Bakan Güler, Umman Genelkurmay Başkanı Alraısı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Umman Sultanlığı Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Alraısı’yı kabul etti.

Bakan Güler, Umman Genelkurmay Başkanı Alraısı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Umman Sultanlığı Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Alraısı ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın resmi davetlisi olarak Ankara’ya gelen Umman Sultanlığı Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Alraısı’yı kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.

Kaynak: DHA

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