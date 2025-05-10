Bafra’da 4. Kattan Düşen Kadın Ağır Yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesi Gazipaşa Mahallesi Gazi Ünsal Ertekin Sokak’ta, 10 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.30 sıralarında trajik bir olay meydana geldi. Apartmanın 4. katında tek başına yaşayan 68 yaşındaki L.Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan L.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, kadının hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi. Polis, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı.

Kaynak: İHA