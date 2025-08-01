Ayvalık-Midilli Deniz Otobüsü Seferleri Başladı

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin turizm potansiyeline önemli katkılar sunacak bir projeyi daha hayata geçirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın "1. Yılımızda Büyük Balıkesir Buluşması" lansmanında müjdesini verdiği Ayvalık-Midilli Adası (BADO) Balıkesir Deniz Otobüsleri seferleri bugün itibarıyla başladı.

BADO’nun Ayvalık’tan Midilli’ye ilk seferinin lansman programına Başkan Ahmet Akın’ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, Burhaniye Belediyesi Başkanvekili Tarık Erdil, BTT Genel Müdürü Ömür Boyuer, gazeteciler ve davetliler katıldı.

Ayvalık ile Yunanistan’ın gözde tatil merkezlerinden olan Midilli arasındaki BADO seferleri bugün itibarıyla başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş tarafından işletilecek olan deniz otobüslerinin Ayvalık’tan kalkış saati 11.00 olarak belirlendi. Midilli’den kalkış saatinin 16.00 olacağı seferler ,30 Eylül’e kadar devam edecek. Eylül sonundan itibaren gelen talebe göre sefer sayılarında değişiklik yapılabilecek.

Kaynak: ANKA