Ayvacık'ta 38 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 38 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler geri gönderme merkezine gönderildi.

Ayvacık'ta 38 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen tespit etti. Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 18’i çocuk toplam 38 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Kaynak: İHA

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