Aynı Bölgeye Bir Ayda İkinci Mayın

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 1 ay arayla aynı noktaya teröristlerce yerleştirilen mayın güvenlik önlemlerinin alınmasının akabininde etkisiz hale getirildi.

Aynı Bölgeye Bir Ayda İkinci Mayın

Alınan bilgiye göre, Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Suriye sınırında vatandaşların dikkati sayesinde sokağa yerleştirilmiş mayın bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Büro Amirliği ekiplerince güvenlik önlemleri alındıktan sonra mayın, uzman ekip tarafından kontrollü şekilde patlatıldı. Şiddetli patlama dolayısıyla yolda çukur oluştu.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA

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