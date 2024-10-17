Aydın’daki Gasp Olayında 5 Şüpheli Cezaevine Gönderildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre bir şahsı darp edip zorla senet imzalattıran 5 şüpheli tutuklandı.

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Aydın’daki Gasp Olayında 5 Şüpheli Cezaevine Gönderildi

Edinilen bilgiye göre, bir şahsın zorla araca bindirilerek senet imzalatıldığı ihbarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından olayla ilgili tespit edilen beş şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.D., K.D., R.D., E.D. ve F.D. isimli şüpheliler mahkeme tarafından tutuklandı.
"Adliye önünde arbede yaşandı"
Tutuklanan şüphelilerin adliyeden araca bindirilmesi esnasında arbede yaşandı. Güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığının görüldüğü adliye önünde yaşanan arbedeyi polis ekipleri yatıştırmakta zorlandı. Tutuklu beş şüpheli cezaevine sevk edilirken, yakınları da adliye önünden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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