Aydın'da zeytinlik alan yangına teslim oldu: 40 dekarlık alan zarar gördü

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Umurlu Mahallesi Kanyaşı mevkiindeki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle 40 dekarlık zeytinlik alan zarar gördü.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Umurlu Mahallesi Kanyaşı mevkiindeki zeytinlik alanda, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 7 araç ve 20 personelden oluşan ekipler yangına müdahale etti.

Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında 40 dekarlık zeytinlik alan zarar gördü.

Kaynak: AA

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