Aydın'da zeytinlik alan yangına teslim oldu: 40 dekarlık alan zarar gördü

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Umurlu Mahallesi Kanyaşı mevkiindeki zeytinlik alanda, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 7 araç ve 20 personelden oluşan ekipler yangına müdahale etti.

Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında 40 dekarlık zeytinlik alan zarar gördü.

Kaynak: AA