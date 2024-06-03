Aydın'da zeytinlik alan yangına teslim oldu: 40 dekarlık alan zarar gördü
Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Umurlu Mahallesi Kanyaşı mevkiindeki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle 40 dekarlık zeytinlik alan zarar gördü.
> <
Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Umurlu Mahallesi Kanyaşı mevkiindeki zeytinlik alanda, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 7 araç ve 20 personelden oluşan ekipler yangına müdahale etti.
Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında 40 dekarlık zeytinlik alan zarar gördü.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: