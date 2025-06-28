Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir evde gerçekleştirilen aramada 438 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imale ve ticaretine yönelik icra edilen koordineli çalışmada Nazilli ilçesinde H.E. (26) isimli şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi.

Çalışmada 438 gram metamfetamin 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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