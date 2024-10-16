Aydın'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Olay, Turan Mahallesi Sakarya Caddesi ile 129. sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hareket halinde olan 34 DJ 1419 plakalı aracın sürücüsü A.D., park yeri ararken önce aracından patlama sesi duydu.

Aracından dumanların yükseldiğini gören şoför araçtan inerek hemen ihbarda bulundu. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, ihbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alınarak yangın söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA