Aydın'da Pes Dedirten Olay! Belediyenin Banklarını Çaldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde parkta bulunan 2 bankı çalan şüpheli, bankları hurdaya dönüştürmek isterken yakalandı. Banklar belediye yetkililerine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Aydın'da Pes Dedirten Olay! Belediyenin Banklarını Çaldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde parkta bulunan 2 bankı çalan şüpheli, bankları hurdaya dönüştürmeden polislerin araştırması sonucu kısa sürede bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Ata Mahallesi 656 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede bulunan parktaki belediyeye ait 2 adet bank, yerinden sökülerek çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. İlk olarak parka yakın bölgede bulunan bir hurdacılık işletmesine giden ekipler, çalınan bankları buldu.

Bankları çaldığı tespit edilen ve 27 suç kaydı bulunan F.P. yakalanarak gözaltına alındı. Bulunan banklar belediye yetkililerine teslim edilirken, Tellidede Şehit Ali Rüştü Yetkin Polis Merkezi Amirliği tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Şüpheli F.P. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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