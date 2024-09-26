Aydın'da Pamuk Zararlıları ile Mücadele

Aydın’ın Söke ilçesinde sahaya inen ilçe tarım ekipleri zeytin ve çam ağaçlarına asılan kesafet zararlısı tuzaklarının kontrolünü gerçekleştirdi.



Söke’de üretimde verimin korunması ve ürünlerin hastalıklara karşı korunması amacıyla Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleştirilen çalışmalarda görevliler tarafından tuzak asımları da gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede sahaya inen ilçe tarım ekipleri, ilçe genelindeki zeytin ve çam ağaçlarına kesafet zararlısının takibi için asılan tuzakları kontrol etti. Verim kaybının önüne geçilmesi için yürütülen çalışmaların devam edeceği ve düzenli olarak tuzakların kontrollerinin sağlanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA