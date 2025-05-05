Aydın’da Öğretmen Bıçaklanıp Darp Edilmiş Halde Bulundu

Efeler’de yol kenarında bıçaklanmış ve darp edilmiş şekilde bulunan öğretmen O.K., hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan öğretmenin tedavisi sürerken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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Aydın’da Öğretmen Bıçaklanıp Darp Edilmiş Halde Bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi’nde sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Yol kenarında bir şahsın darp edilmiş ve yaralı halde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, yaralı şahsın Efeler Güzelhisar Özel Öğretim Anaokulu’nda öğretmen olarak görev yapan O.K. (38) olduğu belirlendi. Bacak bölgesinden bıçakla yaralandığı ve darp edildiği tespit edilen O.K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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