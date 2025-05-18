Aydın'da Kayıp Olarak Aranan Kadından Sevindiren Haber

Aydın’ın Efeler ilçesinde kayıp olarak aranan kadın ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

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Aydın'da Kayıp Olarak Aranan Kadından Sevindiren Haber

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesi’nde, R.U. isimli erkek şahıs 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak eşi K.U.’nun kaybolduğunu bildirdi. İhbar üzerine Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Bölgedeki vatandaşlarla yapılan görüşmeler ve çevrede yürütülen arama çalışmaları sonucunda, kayıp kadın Dalama Mahallesi’ne bağlı ormanlık alanda kısa sürede bulundu.

Sağlık durumu iyi olan K.U., gerekli kontrollerin ardından eşi R.U.’ya teslim edildi.

Kaynak: İHA

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