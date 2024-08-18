Aydın'da İş Cinayeti: Üçüncü Kattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Aydın'da bir işçi çalıştığı inşaatın üçüncü katından aşağı düştü. Ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Aydın'da İş Cinayeti: Üçüncü Kattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Olay, Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi 677 sokak üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 3’üncü katında çalışan Sezai Altındağ (30) isimli işçi, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık metrelerce yükseklikten toprak zemine düştü.

Arkadaşlarının düştüğünü gören diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Altındağ’a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Altındağ doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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