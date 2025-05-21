Aydın’da 58 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde ruhsatı olmayan bir iş yerinde yapılan aramada 58 kilogram kıyılmış tütün ve 175 adet bandrolü bozulmamış boş tütün paketi ele geçirildi.

Aydın’da 58 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda Cumhuriyet Mahallesi’nde faaliyet gösteren ruhsatı bulunmayan işyerinde yapılan aramada 58 kg kıyılmış tütün, 175 adet bandrolü bozulmamış boş tütün paketi ele geçirilirken, işletme sahibi V. G. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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