Aydın Söke'de Korkutan Alevler

Aydın’ın Söke ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.

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Aydın Söke'de Korkutan Alevler
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Edinilen bilgiye göre ziraat alanı içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Karadan devam eden söndürme çalışmalarına, bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopterleri de havadan destek veriyor.

Kaynak: İHA

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