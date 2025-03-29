Aydın Şaşırttı, Bu Kez Bayram Trafiği Yaşanmadı

Aydın’da, her yıl bayram tatili öncesinde yaşanan bayram trafiği, bu yıl oluşmadı. 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücülerin Aydın’dan geçişleri devam ediyor. Denizli, Muğla ve İzmir karayollarında oluşan araç yoğunluğu bu yıl beklenenin altında kalırken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

Trafik ışıklarının olduğu bölgelerde zaman zaman uzun araç kuyrukları meydana gelirken, Aydın-Muğla karayolunu kullanan sürücüler, trafik yoğunluğu düşüncesiyle erken yola çıktıklarını ama trafiğin olmaması sebebiyle tahminlerinden daha erken varış noktalarına ulaşacaklarını vurguladı.

Kaynak: İHA