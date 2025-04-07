Aydın-İzmir Otoyolunda Sıkı Denetim... 11 Sürücüye Ceza

Aydın İzmir Otoyolu’nda jandarma tarafından yapılan denetimde kurallara uymadığı belirlenen 11 sürücüye 100 bin 517 lira trafik cezası uygulandı.

Aydın-İzmir Otoyolunda Sıkı Denetim... 11 Sürücüye Ceza

Aydın İzmir Otoyolu, Germencik Gişelerinde trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmaları en aza indirmek ve trafik kurallarının uygulanmasını sağlamak amacıyla Drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde 144 araç kontrol edilirken, 11 sürücü hakkında işlem yapılarak 100 bin 517 TL trafik cezası uygulandı, 201 şahıs kontrol edildi. Vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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