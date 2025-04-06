Aydın İçin 'Sarı' Alarm! Yarın Başlıyor

Meteoroloji Aydın için alarm verdi. 'Sarı' kodlu uyarıda kent genelinde pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Son Güncelleme:
Aydın İçin 'Sarı' Alarm! Yarın Başlıyor

Son günlerde Aydın genelinde etkili olan sağanak yağışların, yeni haftada da devam etmesi beklenirken, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Aydın için sarı kod uyarısı yaptı. Gök gürültülü sağanak yağışın 7 Nisan Pazartesi günü etkili olması beklenirken, il genelinde rüzgarın kuvvetli bir şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarafından Aydın’a sarı kodlu uyarı yapılırken, vatandaşların ani sel, su baskınlarına, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, soba veya baca zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan "Aydın’da yerel kuvvetli yağışlara dikkat" başlıklı açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre yarın sabah saatlerinden itibaren Aydın il genelinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) olması beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Oluşması muhtemel sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı dikkatli olunulmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor
Kontrolden Çıkıp Sulama Kanalına Uçtu! Kontrolden Çıkıp Sulama Kanalına Uçtu!
Beklenen Hasat Başladı! Sadece Yağmur Suyuyla Yetiştirildi Beklenen Hasat Başladı! Sadece Yağmur Suyuyla Yetiştirildi
3 Kişinin Öldüğü Akraba Kavgasında Flaş Gelişme 3 Kişinin Öldüğü Akraba Kavgasında Flaş Gelişme
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi! Büyük Para Cezaları Yolda… Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi! Büyük Para Cezaları Yolda…
Mahfi Eğilmez: Çok Zor Olacak Mahfi Eğilmez: Çok Zor Olacak
Koç Holding'den Flaş Karar! En Büyük Fabrikasını Taşıyor, Yüzlerce Kişi İşten Çıkarıldı Koç Holding'den Flaş Karar! En Büyük Fabrikasını Taşıyor, Yüzlerce Kişi İşten Çıkarıldı
Dünyanın En Zengin 10 Kadını Belli Oldu! 101 Milyar Dolar Servetiyle Liderliği Kaptı Dünyanın En Zengin 10 Kadını Belli Oldu! 101 Milyar Dolar Servetiyle Liderliği Kaptı
Bankalar Birliği Açıkladı: ATM’lerde Yeni Dönem Başlıyor mu? 20 Bin Lira Altı Nakit Çekimler Nasıl Yapılacak? Bankalar Birliği Açıkladı: ATM’lerde Yeni Dönem Başlıyor mu? Nakit Çekimler Nasıl Yapılacak?