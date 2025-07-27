Aydın Efeler'de Korkutan Yangın

Aydın’ın Efeler ilçesinde zirai alanda yangın çıktı. Alevlere müdahale başladı.

Aydın Efeler'de Korkutan Yangın
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Yangın, kırsal Yılmazköy Mahallesi’nin üst kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki zirai alandan alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere karadan müdahale ederken, hava araçları da sortileri ile ekiplere havadan destek verdi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

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