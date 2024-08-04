Avcılar Sezonu Törenle Açıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde av sezonu açıldı. Avcılar ve Atıcılık Spor kulübü tarafından yeni av sezonunun açılışı düzenlenen törenle açıldı.

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Avcılar Sezonu Törenle Açıldı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Alemşahlı Mahallesi Asar Yaylasında düzenlenen yeni av sezonu açılışına Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Sarıgöl CHP İlçe Başkanı Nuri Sarı, belediye meclis üyeleri, Sarıgöl Avcılar ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Etem Tolga Karataş ile çok sayıda avcı katılım sağladı.

Avcılar Sezonu Törenle Açıldı - Resim : 1
Sarıgöl Alemşahlı Asar Yaylasında yeni av sezonunu açılışında konuşma yapan Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ile Sarıgöl Avcılar ve Atıcılık Spor Başkanı Etem Tolga Karataş yeni av sezonunun hayırlı olmasını ve kanunların izin verdiği şekilde avlanmaya dikkat edilmesi gerektiği konusunda avcılara uyarılarda bulundu.

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Davetliler ve avcılar birlikte yemek yedikten sonra yeni av sezonu için bir birlerine rast gele dileklerinde bulundu.

Kaynak: İHA

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