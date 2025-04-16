Ataşehir’de Kamyon Kasası Alev Alev Yandı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde park halinde bulunan kamyonun kasasında yangın çıktı. Alevler, çevredeki vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Ataşehir’de Kamyon Kasası Alev Alev Yandı

Yangın, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’nde park halindeki bir kamyonun kasasında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonun kasasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığını fark eden vatandaşlar, hortumlarla yangına müdahale etti. Alevlere ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, yangının büyümesini engellemeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yangın nedeniyle kamyonun kasası kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul Ataşehir
Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu! Sadece Bir Tık Uzağınızda Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu
Çamaşır Makinesindeki Küf İçin Etkili Temizlik Yöntemi: Sadece 20 Dakikada Temizleniyor Çamaşır Makinesindeki Küf İçin Etkili Temizlik Yöntemi: Sadece 20 Dakikada Temizleniyor
Mardin'de Tır ile Panelvan Çarpıştı: 1 Yaralı Mardin'de Tır ile Panelvan Çarpıştı: 1 Yaralı
Dünyaya Satılıyor! 'Napolyon'u Zirai Don Vurdu Dünyaya Satılıyor! 'Napolyon'u Zirai Don Vurdu
Balıkesir'de Trafik Polislerinden Sıkı Denetim Balıkesir'de Trafik Polislerinden Sıkı Denetim
Kanlı Biten Apartman Mantolama Kavgasında Son Durum! Kanlı Biten Apartman Mantolama Kavgasında Son Durum!
ÇOK OKUNANLAR
Türk Devleri Koç Holding, Sabancı Holding, TÜPRAŞ...Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak
Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek
Türkiye'den En Çok Konut Alan Yabancılar Belli Oldu: Zirvedeki Ülke Arapları Solladı Türkiye'den En Çok Konut Alan Yabancılar Belli Oldu: Zirvedeki Ülke Arapları Solladı
SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! En Düşük Emekli Aylığı için Tablo Netleşti! Kimse Bu Rakamı Beklemiyordu En Düşük Emekli Aylığı için Tablo Netleşti
Bu Kişiler Çalışmadan Emekli Maaşını Kapacak! Milyonları İlgilendiriyor: 7 Yıl Detayı… Bu Kişiler Çalışmadan Emekli Maaşını Kapacak! Milyonları İlgilendiriyor: 7 Yıl Detayı…