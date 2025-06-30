Astronomi Tutkunları Gözlem Gecesinde Buluştu

SUBÜ Astronomi Topluluğu, Sakarya İl Ormanı’nda gökyüzünü keşfetmek isteyen öğrencilerle gözlem gecesi düzenledi. Katılımcılar teleskoplarla takımyıldızları izlerken, nadir rastlanan Eta Lyrid Meteor Yağmuru'na da tanıklık etti. Etkinlik, bilimin doğayla buluştuğu keyifli bir geceye dönüştü.

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Astronomi Tutkunları Gözlem Gecesinde Buluştu
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SUBÜ Astronomi Topluluğu (ASTO), Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı’nda gece boyunca süren bir gözlem etkinliği düzenledi. Etkinlikte katılımcılar teleskoplar aracılığıyla Küçükayı, Büyükayı, Ejderha gibi takımyıldızlarını gözlemlerken, topluluk üyeleri gökyüzü cisimleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca Lyra Takımyıldızı’ndan çıkan ve saatte 3-5 arasında meteorun izlenebildiği nadir bir gök olayı olan Eta Lyrid Meteor Yağmuru da gözlemlendi.

Gece boyunca tabiat parkında vakit geçiren katılımcılar, hem bilimsel hem sosyal yönü güçlü bir deneyim yaşadı. Gün doğumuna kadar süren etkinlik, düzenlenen keyifli bir piknikle sona erdi. ASTO yönetimi, benzeri gözlem geceleriyle gökyüzüne olan ilgiyi yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: İHA

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