Asi Nehri Kenarında Mahsur Kalan Bir Kişi, İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Hatay'da Asi Nehri kenarında mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hatay’da Asi nehri kenarında mahsur kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.
Asi nehrinin Antakya İlçesi kent merkezinden geçtiği kısma inen vatandaş, mahsur kaldı.
Nehir kenarından çıkamayan vatandaşı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Vatandaş, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmasıyla kurtarıldı.
Kaynak: İHA