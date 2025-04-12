Artvinliler Gözünü Kara Açtı
Artin'de gece etkili olan kar yağışı nedeniyle sabahın ilk ışıklarında kent beyaza büründü.
Artvin’de gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Şehir merkezinde kısa sürede beyaz örtü oluşurken, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.
Lapa lapa yağan kar, cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, araç üzerleri ciddi kar birikintisi oluştu.
Vatandaşlar ise Nisan ayında yağan kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, sabaha güneşiyle birlikte ısınan havayla kar kısa sürede eridi.
Kaynak: İHA