Artvinliler Gözünü Kara Açtı

Artin'de gece etkili olan kar yağışı nedeniyle sabahın ilk ışıklarında kent beyaza büründü.

Artvinliler Gözünü Kara Açtı

Artvin’de gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Şehir merkezinde kısa sürede beyaz örtü oluşurken, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.

Lapa lapa yağan kar, cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, araç üzerleri ciddi kar birikintisi oluştu.
Vatandaşlar ise Nisan ayında yağan kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, sabaha güneşiyle birlikte ısınan havayla kar kısa sürede eridi.

Kayseri'de Mahsur Kalan 755 Kişi KurtarıldıKayseri'de Mahsur Kalan 755 Kişi KurtarıldıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Artvin Kar Yağışı
Adana'da Uyuşturucu Satıcılarına Sıkı Takip: 55 Şüpheli Yakalandı Adana'da Uyuşturucu Satıcılarına Sıkı Takip: 55 Şüpheli Yakalandı
Balık Avı Yasağı Ne Zaman Başlıyor! 2025 Yılı Balık Yasağı Avı Başladı mı? Balık Avı Yasağı Ne Zaman Başlıyor! 2025 Yılı Balık Yasağı Avı Başladı mı?
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
Tır Sürücüsünü Öldürmüştü, Tutuklandı Tır Sürücüsünü Öldürmüştü, Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Doğduğunuz Ay Kilonuzu Etkiliyor: Bu Aylarda Doğanlar Daha Zayıf Oluyor! Bilim İnsanları Şaşkın Doğduğunuz Ay Kilonuzu Etkiliyor: Bu Aylarda Doğanlar Daha Zayıf Oluyor! Bilim İnsanları Şaşkın
Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? Parasını Yatıran Zengin Oldu! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı
Turistlerin Görünce Hayal Kırıklığına Uğradığı Yerler Ortaya Çıktı: Listeye Türkiye’den de Bir Yer Girdi Turistlerin Görünce Hayal Kırıklığına Uğradığı Yerler Ortaya Çıktı: Listede Türkiye de Var
Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor
Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Poşet Poşet Alıyor Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Alıyor